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Папа Римський зацікавився картинами з Третьяковської галереї

13:15, 28 листопада 2018
Католицизм
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Папа Римський відвідав виставку / Holy See Press Office

На виставці серед робіт представлені ікони "Трійця", "Народження Христа", "Розп'яття", образ Богоматері Володимирської, повідомляє російське інформагентство.

Разом з тим на виставці експонуються приклади живопису XIX століття, такі як "Не чекали" Іллі Рєпіна, "Трійка" Василя Перова, "Демон" Врубеля, "Чорний квадрат" Казимира Малевича. Одне з центральних творів - "Явлення Христа народу" Олександра Іванова, над яким він працював у Римі.

Проект став відповіддю на виставку "Шедеври Пінакотеки Ватикану", яку показали в Третьяковській галереї два роки тому.

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