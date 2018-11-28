Папа Римський зацікавився картинами з Третьяковської галереї

Папа Римський у Ватикані відвідав виставку "Руський шлях. Від Діонісія до Малевича", яка відкрилася на площі Святого Петра.

На виставці серед робіт представлені ікони "Трійця", "Народження Христа", "Розп'яття", образ Богоматері Володимирської, повідомляє російське інформагентство.

Разом з тим на виставці експонуються приклади живопису XIX століття, такі як "Не чекали" Іллі Рєпіна, "Трійка" Василя Перова, "Демон" Врубеля, "Чорний квадрат" Казимира Малевича. Одне з центральних творів - "Явлення Христа народу" Олександра Іванова, над яким він працював у Римі.

Проект став відповіддю на виставку "Шедеври Пінакотеки Ватикану", яку показали в Третьяковській галереї два роки тому.