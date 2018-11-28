Глава УГКЦ закликав вірян не вирубувати ялинки на різдвяні свята

Блаженніший Святослав звернувся до вірян УГКЦ з проханням відмовитися від встановлення в домівках з нагоди Нового року та Різдва Христового зрубаних живих ялинок.

Мета його заклику: збереження довкілля та дерев, які часто зрубують у браконьєрський спосіб, повідомляє департамент інформації УГКЦ.

"Уже третій рік поспіль в Україні проводиться безтермінова акція “Посади дерево миру”, яку започаткувало Бюро УГКЦ із питань екології за підтримки Мінприроди. Її мета – привернути увагу громадськості до екологічних проблем, спричинених війною на Сході України, єднання в молитві за мир та об’єднання зусиль для збереження і примноження природної спадщини Творця. Крім того, ця ініціатива, яку на регіональному рівні координують єпархіальні та екзархальні референти Бюро УГКЦ з питань екології, є важливим інструментом нової євангелізації", – йдеться у зверненні Глави УГКЦ.

У повідомленні зазначено, що за статистикою Мінприроди під час п’яти хвиль згаданої акції було висаджено сотні тисяч плодовитих і декоративних дерев.

Вирішенням цієї проблеми і гарною альтернативою можуть стати живі хвойні дерева, висаджені поблизу церков та шкіл.

У документі стверджується, що така акція плекає нову християнську та суспільну культуру екологічної відповідальності щодо збереження і примноження природної спадщини.