Кардинал Мюллер закликав боротися з «практикуючим гомосексуалізмом серед клиру»

Кардинал Герхард Людвіг Мюллер, колишній префект Конгрегації доктрини віри (2012-2017) закликав боротися з «практикуючим гомосексуалізмом серед клиру».

Про це повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на LifeSiteNews.

Кардинал Мюллер наголосив на тому, що Церкві потрібно вирішувати проблему практикуючого гомосексуалізму серед клиру, зазначаючи, що «гомосексуальну поведінку клиру в жодному разі не можна толерувати».

За його словами, лідери Католицької Церкви досі недооцінюють цю проблему. «Те, що МакКаррік, разом зі своїм кланом і гомосексуальною мережею, подібно до мафії, ввели хаос в Церкві, пов’язане із недооцінюванням морального розбещення гомосексуальних актів серед дорослих», - говорив він.

Кардинал Мюллер також дорікає Ватикану за те, що вчасно не почали проводити серйозного розслідування, як тільки пішли чутки про МакКарріка, а також вважає, що необхідним є публічне вибачення. Він зазначає, що «необхідно видати дуже чітке публічне пояснення цих подій та особистих зв’язків, а також того, наскільки поінформованими були представники Церковної влади на кожному етапі; таке пояснення повинно також включати відкинення хибного оцінювання осіб та ситуацій».

Кардинал Мюллер висловив критику «катастрофічній помилці», якою були зміни до Канонічного Права, внесені 1983 року, відповідно до яких у порушенні Шостої Заповіді з боку священиків, гомосексуалізм більше навіть не згадується, і містить менш жорстокі покарання священиків-порушників.

Повертаючись до справи кризи зловживань, німецький прелат пояснив, що у Церкві «частиною кризи є те, що немає бажання бачити справжні причини і їх прикривають з допомогою слоганів пропаганди гомосексуального лобі. Перелюб з підлітками та дорослими є смертельним гріхом, який жодна влада на землі не може проголосити морально нейтральним. Він називає ідеологію ЛГБТ всередині Церкви «атеїстичною» і додає, у світлі нещодавнього Молодіжного синоду в Римі, що терміну «ЛГБТ» немає місця в документах Церкви.