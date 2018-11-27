У Камеруні викрали трьох священиків

Трьох священиків викрали в англомовній, південно-західній частині Камеруну. Як повідомив єпископ дієцезії Буеа Іммануел Бушу, священиків викрали разом з водієм, коли вони їхали до однієї з місцевих парафій.

Досі немає жодної інформації про них і не було виставлено вимог викрадачів, повідомляє "Католицький оглядач".

Викрадення відбулось через три дні після вбивства іншого священика кенійського походження, котрого вбили невідомі озброєні зловмисники.

Тим часом, як інформує місцевий міністр оборони, кілька днів тому в північно-західному регіоні Камеруну було вбито 30 людей. Представники армії і англомовні активісти взаємно звинувачують один одного у вчиненні цих вбивств.

Як інформує wiara.pl, заворушення між англомовною і франкомовною частиною Камеруну відбувається від 2016 року, коли англомовні активісти звинуватили франкомовних мешканців Камеруну в тому, що їх маргіналізують і ставляться до них не на рівних. Їхні протести спочатку призвели до великих страйків, а потім до кривавих вбивств між армією і конфедератами з західної частини цієї африканської країни.