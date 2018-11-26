Оприлюднено програму візиту Папи Франциска до Панами

У Ватикані оприлюднили програму Апостольської подорожі Папи Франциска до Панами, що триватиме від 23 до 28 січня 2019 року з нагоди Всесвітнього Дня Молоді, на який до цієї центральноамериканської країни зберуться юнаки й дівчата з усього світу.

Про це повідомляє Vatican News.

У середу, 23 січня, Святіший Отець вилетить з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно та прибуде до Панами, столиці однойменної країни, після 13-годинного перельоту. У міжнародного аеропорту відбудеться лише офіційна зустріч, після якої Папа від’їде до Апостольської нунціатури.

Перші зустрічі та відкриття ВДМ

Офіційна церемонія привітання відбудеться наступного дня та буде поєднана з візитом ввічливості до Глави Держави й зустріччю з владою, дипломатичним корпусом. Перша частина дня завершиться зустріччю з панамським єпископатом, що відбудеться у храмі святого Франциска Ассізького. Ввечері відбудеться перша зустріч з молоддю та відкриття Всесвітнього дня молоді.

П’ятниця: відвідини в’язниці та хресна дорога

Вранці, 25 січня, Святіший Отець відвідає пенітенціарний заклад для неповнолітніх, де відслужить покаянну літургію з молоддю, позбавленою свободи. Натомість, ввечері на набережній помолиться Хресною дорогою з учасниками Всесвітнього дня молоді.

Субота: зустріч з духовенством і заходи ВДМ

Під час Святої Меси у катедральному соборі Пресвятої Марії в суботу, 26 січня, Папа посвятить вівтар та зустрінеться з духовенством, чернецтвом й представниками мирянських рухів. Далі в семінарії святого Йосифа відбудеться обід з представниками молоді, а ввечері – чування з учасниками ВДМ.

Заключні події

Вранці, 27 січня, Глава Католицької Церкви відслужить Святу Месу з нагоди завершення Дня молоді, наприкінці якої буде оголошено про місце проведення наступної такої зустрічі. Опісля він відвідає «Притулок Милосердного Самарянина», де надають допомогу ВІЛ-інфікованим. Завершальними подіями, що відбудуться після обіду, стануть зустріч з волонтерами ВДМ та церемонія прощання. До Римського міжнародного аеропорту Чампіно літак з Папою на борту прилетить перед полуднем наступного дня.