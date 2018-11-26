У річницю Голодомору Папа Римський помолився за мир в Україні

Після читання молитви «Ангел Господній» у неділю Папа Франциск нагадав про український народ, який 25 листопада відзначив 85-річчя Голодомору багатьма ініціативами і молитовними пильнуваннями.

Про це повідомляє Vatican News.

Цей скорботний період XX століття був визнаний європейським парламентом «злочином проти людяності», який відбувався з 1929 по 1933 рік: за ці роки мільйони людей померли від голоду, були депортовані і страчені. Ватикан є однією з 16 держав, які розглядають Голодомор як акт геноциду, здійсненого урядом Радянського Союзу.

У своєму зверненні Папа нагадав про це і підкреслив необхідність трудитися заради миру в Україні, яка знову стала з 2014 року театром військових дій, під час яких кожен день гинуть люди.

«Дорогі брати й сестри, вчора Україна спогадувала річницю Голодомору, жахливого голоду, спровокованого радянським режимом, який спричинив мільйони жертв. Картина, що викликає біль. Нехай ця рана минулого стане для всіх закликом, аби такі трагедії більше ніколи не повторювалися. Молімося за цю дорогу країну і за дуже очікуваний мир», - закликав Папа Франциск.