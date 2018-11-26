В Італії католики та православні обговорили першість і соборність

У монастирі Бозе в Італії збирався Координаційний комітет Міжнародної змішаної комісії з богословського діалогу між Римсько-Католицькою Церквою і Православною Церквою.

Про це 24 листопада повідомляє Vatican News.

У роботах під головуванням кардинала Курта Коха, президента Папської ради сприяння християнській єдності, і архієпископа Телмиського Іова з Константинопольського Патріархату, взяли участь десять представників Католицької Церкви і дев'ять представників православних Церков (Константинопольського, Єрусалимського, Румунського Патріархатів, православних Церков Албанії і Кіпру).

Координаційний комітет проаналізував проект документа, названого «Першість і соборність у другому тисячолітті і сьогодні», який був підготовлений змішаною підкомісією. Відредагована версія буде обговорюватися на наступній зустрічі комітету, запланованій на листопад 2019 року.