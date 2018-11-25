Папа Римський змінив дату Всесвітнього дня мігрантів та біженців

Директор Ватиканського залу друку Грег Берк оприлюднив повідомлення про те, що Папа Франциск змінив дату проведення Всесвітнього дня мігрантів та біженців.

Про це повідомляє Vatican News.

В опублікованому тексті повідомляється: «Відповідаючи на прохання різних єпископських конференцій, Святіший Отець переніс Всесвітній день мігрантів та біженців на останню неділю вересня. Таким чином, наступний, 105-й Всесвітній день мігрантів та біженців відзначатиметься у неділю 29 вересня 2019 року. Як правило, текст послання Святішого Отця буде опублікований за кілька місяців до події».

Всесвітній день біженців раніше відзначали 20 червня.