Папа Римський змінив дату Всесвітнього дня мігрантів та біженців
16:30, 25 листопада 2018Католицизм
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Мігранти з Центральної Америки на кордоні з Мексикою / vaticannews.va
Директор Ватиканського залу друку Грег Берк оприлюднив повідомлення про те, що Папа Франциск змінив дату проведення Всесвітнього дня мігрантів та біженців.
Про це повідомляє Vatican News.
В опублікованому тексті повідомляється: «Відповідаючи на прохання різних єпископських конференцій, Святіший Отець переніс Всесвітній день мігрантів та біженців на останню неділю вересня. Таким чином, наступний, 105-й Всесвітній день мігрантів та біженців відзначатиметься у неділю 29 вересня 2019 року. Як правило, текст послання Святішого Отця буде опублікований за кілька місяців до події».
Всесвітній день біженців раніше відзначали 20 червня.
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