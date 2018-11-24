У Ватикані зібралося понад 8 тисяч хорів зі всього світу

У Ватикані під егідою Папської ради сприяння новій євангелізації проходить Третій міжнародний з'їзд хорових колективів, у якому беруть участь понад 8 тисяч співаків і музикантів зі всього світу.

Міжнародна зустріч відкрилася 23 листопада симпозіумом на тему «Музика в літургії та катехизації для нового благовістя». Про це повідомляє Vatican News.

З привітанням до учасників звернувся модератор зустрічі монс. Марко Фризина, відомий італійський композитор, настоятель базиліки Святої Цецилії в Римі і керівник хору Римської єпархії.

Потім з доповіддю «Хор як справжнє літургійне служіння» виступив священик Жорді-Агусти Піку, який очолює Папський літургійний інститут, у минулому хормейстер та інші.

У суботу учасників зустрічі привітав на приватній аудієнції Папа Франциск, а ввечері того ж дня в Залі Павла VI відбувся спільний концерт.

Кульмінаційним моментом міжнародної зустрічі буде недільна Свята Меса у Ватиканській базиліці під предстоятельством монс. Ріно Фізікелли, президента Папської ради сприяння новій євангелізації.