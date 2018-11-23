У Львові провели конференцію з нагоди 115-ї річниці заснування шпиталю Андрея Шептицького

У Львові 22 листопада відбулася науково-практична міжнародна конференція “Якісна медицина задля гідності людини. Від історії до сучасності” з нагоди 115-ї річниці заснування Шпиталю імені Митрополита Андрея Шептицького.

Конференцію організувало керівництво Шпиталю, аби розглянути найактуальніші проблеми сучасної медицини та шляхи їхнього вирішення і подальшого розвитку як самого Шпиталю, так і лікарської справи в цілому. Участь у конференції взяли численні працівники медицини, духовенство, що працює в галузі душпастирства охорони здоров’я, та всі небайдужі до справи лікування в Україні, повідомляє "Католицький оглядач".

Пленарне засідання конференції розпочалося зі спільної молитви та привітального слова Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ Ігоря. Митрополит подякував усім, хто працює на благо лічниці Шептицького, і, навів приклад святого апостола і євангелиста Луки, побажав їм бути добрими лікарями.

Вступ конференції був присвячений історії заснування Шпиталю, його ролі у розвитку та збереженні української медицини, основній меті, якій служить Шпиталь, тобто захисту найбільш незахищених верств населення. Учасники конференції переглянули короткометражний документальний фільм про діяльність Шпиталю.

Підсумком конференції стала резолюція щодо розвитку медичного капеланства, доповнення медичних послуг роллю медичного капелана, створення освітньої моделі медичного капеланства; також вдосконалення системи освіти в медичній галузі.

Завершилася конференція спільною молитвою за прославу Праведного Митрополита Андрея.