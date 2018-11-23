У Ватикані на площі Святого Петра встановили 23-метрову різдвяну ялинку

Різдвяна ялинка вагою 4,5 тонни встановлена вранці 22 листопада на площі Святого Петра у Ватикані.

Як повідомляє "Vatican news", дерево заввишки 23 метри прибуло з лісів Порденоне на півночі Італії (регіон Фріулі-Венеція-Джулія).

Встановлення різдвяної ялинки, поряд з вертепом у натуральну величину (цього року він буде створений із піску), стала традицією з 1982 року, коли Папою був Іван Павло II. До тих пір у Ватикані не було різдвяних ялинок. У той рік Іоанн Павло II отримав ялинку в подарунок від польського фермера, який привіз її в Рим. Відтоді подарувати понтифіку різдвяну ялинку стало честю, і щороку Ватикан бере дерево, подароване однієї з європейських країн.

Торішнє дерево було з Польщі, а прикраси були виготовлені та подарували Папі Франциску дітьми з декількох відділень онкології в Італії, а також із районів, постраждалих від землетрусів.

Ялинка цього року буде відкрита 7 грудня, і її вогні можна буде побачити до 13 січня нового року.