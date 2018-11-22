У Тернополі презентували документальний фільм про єпископа УГКЦ Михаїла (Сабригу)

В Архикатедральному Соборі УГКЦ Тернополя 21 листопада відбулася презентація документального фільму про блаженної пам’яті владику Михаїла (Сабригу), першого єпарха Тернопільського УГКЦ.

Стрічка, яку створено «Мультимедійною студією «Свічадо» на замовлення Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, отримала назву «Владика Михаїл Сабрига. Штрихи до портрета», повідомляє "Католицький оглядач".

Картина містить унікальні відомості про життя та архиєрейське служіння блаженної пам’яті єпископа Михаїла. До неї увійшло унікальне інтерв’ю з його молодшою сестрою Галиною та людьми, які були з ним близькі з часів підпілля і легалізації Церкви.

У презентації взяли участь єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк), синкел у справах стратегії розвитку о. Віталій Козак, настоятель Архикатедрального Собору о. Орест Павліський, співавтор стрічки Оксана Небесна, Мирослава Гриценко, яка знала архиєрея особисто. Кожен дав живі свідченні про особу кир Михаїла та про працю над стрічкою.

«Головною у стрічці є знята на відео розмова із самим владикою, - розповідає співавтор стрічки Оксана Небесна. - Такий запис зберігався в Інституті історії Церкви УКУ. У цьому інтерв’ю єпископ розповідає про свій життєвий шлях – від дитинства у рідному селі Бортків на Львівщині до служіння у Тернопільсько-Зборівській єпархії».

Тривалість фільму - 40 хвилин. Диски невдовзі можна придбати у парафіяльних храмах УГКЦ Тернополя.