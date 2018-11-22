У Зарваниці відкрили сільськогосподарський кооператив на честь митрополита УГКЦ Андрея Шептицького

У конференційному залі Марійського духовного центру «Зарваниця» 20 листопада відбулося урочисте відкриття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Андрей», названого на честь великого провідника Української греко-католицької Церкви Андрея Шептицького.

Про це повідомляє "Католицький оглядач".

Митрополит Андрей казав, що «завжди бідним є той народ, який не має свого промислу», а надійне фінансове становище дає поживу для піднесення духовності нації.

Громадська діяльність була для митрополита логічним продовженням церковного служіння. Андрей Шептицький не раз стверджував, що тільки віруючі особи спроможні побудувати добрий економічний лад, оскільки їхньою метою є не лише особистий дохід, а й загальний добробут. До побудови цього ладу він залучав духовенство Української греко-католицької церкви.

Фермерське господарство «Зарваниця АГРО», яке діє при Марійському духовному центрі, з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) стало ініціатором створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Андрей».

Свою роботу кооператив «Андрей» розпочав на території с. Вишнівчик. У майбутньому на основі кооперативу буде відкрито цех з переробки молочної продукції. Планується створити лінію з виробництва йогуртів, пастеризованого молока, твердого сиру та інших продуктів. Кооперація є ефективним механізмом забезпечення конкурентоспроможності малих та середніх сільських господарств. Завдяки цьому об’єднанню селяни матимуть можливість реалізовувати свою продукцію за достойну оплату.