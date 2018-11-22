Папа Римський розповів, у чому сила молоді, яка може змінити світ

Два місяці залишилося до Всесвітнього Дня Молоді 2019, що наприкінці січня відбудеться в Панамі, Центральна Америка.

З цієї нагоди Папа Римський у посланні розповів, у чому сила молоді, яка може змінити світ, повідомляє Радіо Ватикану.

"Існує чимало юнаків і дівчат, віруючих і невіруючих, які після закінчення навчання виявляють бажання допомагати іншим, зробити щось для тих, які страждають. В цьому – сила молоді, сила всіх вас, яка може змінити світ; в цьому – революція, яка може перемогти «могутніх» цієї землі: «революція» служіння.

Посвятися служінню ближньому не означає лише бути готовими діяти; необхідно увійти в діалог з Богом, зайняти поставу слухання, як це зробила Марія. Вона вислухала те, що Їй сказав ангел, і після цього відповіла. Завдяки цим взаєминам з Богом у тиші серця відкриваємо свою ідентичність та покликання, до якого нас взиває Господь, що може виражатися в різних формах: в подружжі, в богопосвяченому житті, в священстві… Усе це – способи іти за Іісусом. Важливо відкрити, чого саме Господь очікує від нас і наважитися сказати: «Так»", - сказав він.