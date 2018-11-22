Папа Римський нагадав католикам, чому заздрість - це гріх

Папа Римський нагадав католикам чого вимагають дев'ята і десята заповіді.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Дев'ята та десята заповідь – «Не бажай дому ближнього твого; не бажай дружини ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані осла його, нічого, що у ближнього твого» - це завершення шляху через Декалог», зазначив Папа і запропонував задуматися: чому останні заповіді на перший погляд нічого не додають до змісту попередніх, адже приблизно про те ж йде мова в заповіді «Не кради» і «Не чини перелюбу»?

Усі заповіді, пояснив він, вказують на «життєву межу, за якою людина руйнує саму себе і ближнього, пошкоджуючи свої стосунки з Богом».

«За допомогою цього останнього слова підкреслюється, що всі мають відштовхуватися від загального внутрішнього кореня: від злих помислів».

Усе починається з руху серця, і всі інші заповіді не мали б сенсу, якби вони не стосувалися цього остаточного рівня: людського серця. Коли серце вільне, всі приписи марні, вони перетворюються в «красивий фасад життя, яка залишається все одно рабською, а не синівським існуванням». Папа закликав зробити іспит сумління та відповісти на питання, які недобрі думки виникають у нас найчастіше: заздрість, жадібність, хіть?