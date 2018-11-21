Новий випуск католицького журналу «Verbum» присвятили християнському вихованню

У новому випуску автори журналу «Verbum» відповідають на цілковито практичне запитання: як саме виховувати по-християнськи?

Про це повідомляє Католицький медіа-центр.

Павло Парфентьєв пише про те, хто, згідно з ученням Церкви, насамперед несе відповідальність за виховання й освіту дітей. Це право належить батькам, і саме вони можуть вільно довірити будь-кому, зокрема й школі, від їхнього імені опікуватися частиною цього завдання – або ж узятися за нього самостійно.

Олексій Браславець знайомить із єзуїтським методом виховання. Хоча ця модель розроблена у конкретному католицькому середовищі й пов’язана з ігнатіанською духовністю, вона має універсальне застосування.

Про реальність виховної роботи розповідає в інтерв’ю отець Анджей Августинський CM, співзасновник товариства «Cємаха» й «Сучасного дитячого будинку» в Одпоришуві. Цей дитбудинок – не тільки освітній центр, який керується принципами діалогу та співпраці дітей і вихователів, а й приклад сучасної архітектури.

Фрагмент книжки отця Яцека Воронецького присвячений літургії як школі молитви. Автор, один із найвідоміших моралістів ХХ століття, переконаний, що участь у літургії вирішальна для формування нашої індивідуальної молитви. А крім того, літургійна молитва навчає нас основних принципів соціальної дії.