В Італії кров Святого Януарія «розрідла» у руках глави УГКЦ

У неділю, 18 листопада, українська спільнота в Італії вшанувала 85-ті роковини Голодомору.

З цієї нагоди кардинал Кришенціо Сепе, Архиєпископ Неаполя, виставив для почитання найголовнішу реліквію своєї єпархії – ампулу з кров’ю місцевого святого, мученика Януарія. У завершальний момент покладання реліквії до сховища згусток крові святого Януарія розрідився в руках Глави УГКЦ, повідомляє "Католицький оглядач".

Кожного року в Неаполі, на святого священномученика Януарія, 19 вересня, його кров з густої форми перетворюється на рідку. Таке чудо, зазвичай, відбувається тричі на рік: 19 вересня, 16 травня та в суботу перед першою неділею травня. Останній раз це чудо сталося під час відвідин архиєпархії Святішим Отцем Франциском: кров розрідилась на половину.