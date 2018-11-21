Ватикан випустив срібну монету з позолотою на честь канонізації Папи Римського Павла VI

Ватикан випустив пам'ятну срібну монету номіналом 5 євро на честь канонізації Папи Римського Павла VI, деякі фрагменти якої вперше позолочені.

Як повідомилляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на Філателістичне та нумізматичне відомство Ватикану, на аверсі монети розташовано позолочений профіль благословляючого святого Павла VI, на реверсі – також позолочений герб нинішнього Папи.

Проект монети виконали скульптор Патріціо Даніеле та гравер Сільвія Петрасси.

Як і більшість ватиканських монет, вона буде випущена Державним поліграфічним і монетним інститутом (монетним двором) Італії, причому виключно в якості Proof. Тираж пам'ятної монети складе усього 1,5 тисячі примірників.

Павло VI (Джованні Баттіста Монтіні), який займав Апостольський престол з 1963 по 1978 роки, був зарахований до лику святих разом з шістьма іншими блаженними Римо-Католицької Церкви 14 жовтня під час урочистої меси у Ватикані, яку відслужив Папа Франциск.

Кардинал Монтіні був обраний на папський престол 21 червня 1963 року під час Другого Ватиканського собору. Він став останнім понтифіком, який був коронований тіарою. Павло VI увійшов в історію католицизму як видний реформатор, зокрема, провів велику реорганізацію Римської курії, й активний провідник ідей екуменізму. У 1964 році він зустрівся на Святій землі з Патріархом Константинопольським Афінагором, після чого були скасовані взаємні анафеми, що існували з 1054 року.