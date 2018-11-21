Католицька Церква закликала до відповідального вживання антибіотиків

Католицька Церква приєдналась до Всесвітнього тижня правильного використання антибіотиків, перестерігаючи перед небезпекою антибіотикорезистентності.

Ватикан звернув увагу на небезпеку підвищення стійкості до антибіотиків, приєднуючись до Всесвітнього тижня правильного використання антибіотиків, що тривав від 12 до 18 листопада, повідомляє Vatican News.

Метою цієї ініціативи Організації Об’єднаних Націй є «підвищення загальної обізнаності про стійкість до антибіотиків та заохочення найкращих практик серед широкої громадськості, медичних працівників та політичних керівників, щоб уникнути подальшого виникнення та поширення антибіотикорезистентності».

«Антибіотикорезистентність є сьогодні великим викликом для охорони здоров’я на світовому рівні, оскільки загрожує запобіганню та ефективному лікуванню дедалі більшої кількості інфекційних захворювань, викликаних, бактеріями, паразитами, вірусами та патогенними грибками. Якщо цьому не протистояти, постійне зростання та поширення захворювань, стійких до ліків, загрожує сучасній медицині й становить виклик здоров’ю та розвитку цілих народів», – наголосив у посланні з цієї нагоди кардинал Петер Турксон, Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові.

Він підкреслив, що потрібно якнайшвидше змінити цей процес, адже постійне високе й неадекватне вживання антибіотиків у медицині та сільському господарстві викликає появу дедалі більшої кількості бактерій, грибків та паразитів, стійких до антибіотиків.

Тому Католицька Церква приєднується до зусиль міжнародної спільноти щодо обмеження застосування антибіотиків та покращенню інформованості на цю тему.