У Чикаго відбувся допрем’єрний показ фільму «Блаженніший» про патріарха Йосифа Сліпого

У Чикаго, в парафії Святого Йосифа Обручника, 18 листопада відбувся допрем’єрний показ нового фільму «Блаженніший» про патріарха Йосифа Сліпого.

Кінострічка розповідає про період життя патріарха від його звільнення з сибірської неволі у 1963 році і до смерті в 1984 році. Режисер фільму Олена Мошинська, продюсер Павло Казанцев, повідомляє "Католицький оглядач".

Владика Венедикт (Алексійчук), Правлячий єпископ Чиказької єпархії УГКЦ, та о. Микола Бурядник, настоятель храму Святого Йосифа Обручника в Чикаго, висловили слова глибокої вдячності творцям фільму за працю над ним та поділилися враженнями від перегляду кінокартини.

«У фільмі по частинках відтворено постать патріарха Йосифа Сліпого. Як на мене, показано не лише його постать, а й те, як Всевишній діяв у ньому. Багато разів повторювалося, що патріарх Йосиф був вимогливим, і я одразу подумав про пророків. Вони завжди були вимогливими, суворими, категоричними й принциповими», — зазначив владика Венедикт.