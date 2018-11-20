У Ватикані на виставці представили картини з Третьяковської галереї

Виставка «Паломництво руського мистецтва. Від Діонісія до Малевича» розміщена в Крилі Карла Великого у Ватикані й відкрита для відвідувачів з 20 листопада до 16 лютого 2019 року.

Як повідомляє Радіо Ватикану, в музеях представлені 54 роботи, причому деякі з них вперше покинули місце постійного зберігання: Третьяковську галерею й інші російські музеї.

Вибір Крила Карла Великого не випадковий: він з'єднує колонаду Берніні з собором Святого Петра, sancta sanctorum духовності, мистецтва та історії Європи. Твори мистецтва розміщені таким чином, щоб старовинні ікони й шедеври реалізму ХІХ століття могли «вести діалог» один з одним на основі несподіваних, але очевидних аналогій. Таким чином, експозиція не за хронологічним принципом, а пропонує погляд на твори мистецтва, здавалося б, далекі одна від одної й несхожі, який дозволяє переконатися, що російське мистецтво в усі епохи було відмічено одними й тими ж культурними і духовними рисами. Наприклад, «Явління Христа народу» Олександра Іванова знаходиться поруч з іконами Хрещення і Преображення, а ікона «Не ридай мене, Мати» розміщена навпроти «Невтішного горя» Крамського.

З Третьяковської галереї в Ватикан прибули картина Рєпіна «Не чекали» і «Перед сповіддю», «Москва. Червона площа» Кандинського, «Утоплена» Перова та інші – всього 13 робіт.