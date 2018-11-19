У Києві спільнота святого Егідія нагодувала 150 бідних і бездомних

У Неділю, 18 листопада, в Україні та світі відзначили Всесвітній день убогих.

Спільнота святого Егідія та рух «Молодь за Мир» цього дня влаштували у Києві святкову вечерю для 150 бідних і бездомних, повідомляє Католицький Медіа-центр.

Подія відбулася в Інституті богословських наук святого Томи Аквінського. У ній взяли участь єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії, який очолив спільну молитву та єпископ Леон Дубравський, ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії.

Світ ділить людей на нації, на друзів і людей і ворогів, на бідних і багатих. У Бога немає цього розділення. Бог закликає бути досконалими як Отець. Це значить робити все можливе у тому місці де ми є" - промовив до присутніх єпископ Віталій Кривицький.

Гостинно допомагали у проведенні святкової вечері брати домініканці, які опікуються Інститутом святого Томи Аквінського. Участь у підготовці та проведенні вечері приймали 70 волонтерів, але ним були також студенти навчального закладу, де відбувалася вечеря.

Наймолодшому волонтеру було 9 років, він є учнем Школи миру Sant’Egidio. Для проведення святкової вечері зібрали пожертви за допомогою #каваchallengе.