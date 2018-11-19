Папа Римський молився за постраждалих від нападу на табір біженців у ЦАР

Глава Католицької Церкви помолився за постраждалих від нападу на табір біженців у Ценральноафриканській республіці та за постраждалих від пожеж і холоду на сході США.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«З глибоким болем я зустрів новину про різню, скоєну два дні тому в таборі переселенців у Центральній Африканській Республіці, під час якої були вбиті також два священики. Цьому дуже дорогому мені народові, де я відчинив перші Святі Двері Року Милосердя, складаю запевнення у своїй близькості та любові. Молімося за загиблих і поранених та за те, щоби припинилося будь-яке насильство в цій дорогій країні, що дуже потребує миру», – закликав Папа Римський.

«Окрема молитва підноситься також і за тих, кого заторкнули пожежі, які вирують у Каліфорнії, а також за жертви похолодання на східному узбережжі США, – сказав він. – Нехай же Господь прийме до свого миру загиблих, утішить родичів і підтримує тих, які надають допомогу».