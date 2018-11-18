У неділю, 18 листопада у Ватикані дали обід для трьох тисяч бідних.

«Зараз всі спільно пообідаємо. Дякуємо тим, які приготували обід та служитимуть при столах. Дякуємо всім і молімося до Бога, щоб усіх нас благословив. Просимо Божого благословення для всіх, зокрема, для тих, які зібралися тут. Нехай же Бог благословить кожного з нас, наші серця, наші наміри й допоможе прямувати вперед», – цими простими словами Папа Франциск привітав усіх, хто зібралися в залі Павла VI у Ватикані на обід, приготований з нагоди Всесвітнього дня бідних. Про це повідомляє Vatican News.

Три тисячі потребуючих за столом з Папою

Після Святої Меси в базиліці Святого Петра, на яку зібралися убогі та ті, хто їм допомагає, та після проказування молитви «Ангел Господній», Папа Франциск запросив три тисячі бідних на спільний обід, задля якого зал проведення папських аудієнцій був перетворений у велику їдальню. Святіший Отець розділив трапезу разом з ними.

Одночасно, в різних осередках по всьому Римі відбувалися схожі обіди. Ініціативу підтримали дієцезії та парафії в усьому світі. Зокрема, Спільнота святого Еґідія та Інститут святого Томи Аквінського в Києві приготували обід для півтори сотні бідних і бездомних.

Плід Ювілею Милосердя

Про встановлення Всесвітнього дня бідних Папа Франциск оголосив у Апостольському Листі «Misericordia et misera» (Милосердя і нещасна), що був підписаний 20 листопада 2016 року, в день закриття Святих Дверей базиліки Святого Петра з нагоди завершення позачергового Святого Року, присвяченого Божому милосердю. Датою його відзначення обрано неділю перед Урочистістю Господа Нашого Ісуса Христа, Царя Всесвіту, а перше відзначення відбулося 19 листопада 2017 року.