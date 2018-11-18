Апостольський нунцій розповів, коли Папа Римський приїде в Україну

Папа Римський Франциск відвідає Україну, коли його присутність буде корисною і коли самі українці скажуть, що настав хороший час для його приїзду.

Про це повідомив Апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Ґуджеротті на прес-конференції у Києві, передає "Ліга. Новини".

"Я завжди повторюю, що Папа навіть вже завтра приїхав би. Він стежить за вами сердечно, читає, дивиться фотографії", - уточнив він.

Також, за словами нунція, Папа завжди каже: "Я приїду в Україну тоді, коли буде корисно, щоб я там був, щоб для когось це не стало причиною стурбованості, оскільки в Україні вже і так багато турбот і без мене, оскільки релігія повинна бути інструментом єдності та спілкування".