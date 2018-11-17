Чилійський кардинал пішов у відставку після звинувачень у приховуванні сексуальних злочинів

Кардинал Франсиско Хав'єр Ерразуріз (Francisco Javier Errazuriz) оголосив, що він більше не є членом Ради кардиналів при Папі Римському Франциску, закінчивши свій п'ятирічний термін перебування на цій посаді.

Кардинал зробив свою заяву після того, як місцевий прокурор оголосив, що він закликає його дати свідчення щодо звинувачень у приховуванні сексуальних зловживань духовенства, повідомило видання Crux.

Відставний архієпископ Сантьяго, якому виповнилося 85 років, сказав, що він відправився до Рима, щоб «попрощатися з Папою і подякувати йому за те, що він довіряв нам».

Прелат також зазначив, що він також хотів подякувати Папі Франциску за те, що він призначив його у Раду кардиналів, хоча йому на той момент вже виповнилося понад 80 років.

Кардинал підкреслив, що він не пішов у відставку, але просто «підійшов до кінця свого призначення».

Тим часом, Серхіо Мойя (Sergio Moya), головний прокурор чилійського регіону Ранкагуа, підтвердив, що кардинал Франсіско Хав'єр Ерразуріз буде викликаний, щоб дати свідчення у зв'язку зі звинуваченням, що він нібито приховав дії священика Хорхе Лаплана (Jorge Laplagne), обвинуваченого в сексуальній нарузі над дітьми.

Рада кардиналів була створена у вересні 2013 року з метою інформування Папи Франциска про реформу Римської курії.