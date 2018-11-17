Ватикан розпочав процес беатифікації генерального настоятеля єзуїтів

Починається процес беатифікації о. Аррупе, Генерального Настоятеля єзуїтів.

Про це в листі до співбратів оголосив о. Артуро Соса, теперішній очільник Товариства Ісусового, повідомляє Vatican News.

«Отець Педро Аррупе проявив себе, як “Божий і церковний муж”, надзвичайний і захоплений», який залишив про себе «спонтанну, тривалу і постійну» славу святості всюди, де «єзуїти та не єзуїти були свідками його виняткових якостей», таких як прагнення в усьому сповняти Божу волю, вкоріненість у Христі, уповання на Святого Духа, вірність Святішому Отцеві, місіонерський дух, чутливість до соціальних питань і близькість з убогими. Так о. Артуро Соса Абаскаль, Генеральний Настоятель Товариства Ісусового, через лист, звернений до співбратів, відгукнувся про одного зі своїх попередників, оголошуючи про початок беатифікаційного процесу. Отець Педро Аррупе був 28-м Генеральним Настоятелем, який очолював єзуїтську чернечу родину від 1965 до 1983 року.

Спадщина жива в усьому світі

«Протягом останніх місяців, коли я поділився цим наміром в різних місцевостях, які відвідував, я міг особисто переконатися, наскільки живими залишаються спогади та спадщина о. Аррупе», – читаємо у посланні, автор якого згадує про численні «промовисті та зворушливі» листи, отримувані з кожної частини світу, які підтверджують, що «його слава святості є визнана і різних секторах Церкви».

Ймовірна дата відкриття процесу – 5 лютого

Справу, що перебуває на початкових етапах, передано до Вікаріату Римської дієцезії, у якій о. Аррупе відійшов до вічності. Після ствердження відсутності перешкод з боку Апостольської Столиці та отримання згоди від єпископату, засвідчивши відсутність перешкод з боку Божого люду, в папській базиліці святого Івана на Латерані, катедральному соборі Римської дієцезії, відбудеться формальне відкриття процесу. Передбачається, що датою цієї події може стати 5 лютого 2019 року, річниця смерті цього визначного єзуїта.