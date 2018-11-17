Новий випуск католицького журналу «Verbum» присвятили християнському вихованню.

На сторінках журналу «Verbum» уже йшлося про молодь у контексті нещодавнього Синоду. Природним продовженням цієї теми здаються роздуми про християнське виховання – адже можна сказати, що молодь така, якою її сформувало попереднє покоління, повідомляє Католицький Медіа-центр.

Видатна педагогиня Марґеріт Лена в тексті «Освітня спільнота як лабораторія братерства»звертається до робіт французького філософа Ґастона Фессарда, який в 1941–1942 роках в окупованій Франції працює над текстом під назвою «Влада та спільне благо». У ньому він майстерно викладає основи будь-якої людської спільноти й розглядає ідеологічні зловживання, які виникають у результаті порушення цих основ.

Ці роздуми доповнює інтерв’ю, яке взяла у філософа Олександра Філоненка представниця спільноти «Дім серця». Для нього, поруч із базовими категоріями братерства і спільноти, визначальну роль відіграє також досвід батьківства.

Видавництво «Дух і літера» уже кілька років випускає у світ книжки на теми християнського виховання, даючи читачам змогу ознайомитися з текстами європейських та українських педагогів. Читачам «Verbum» пропонується огляд цих видань.

Завершується номер рецензією Юлії Карпицької на мінісеріал «Патрик Мелроуз», де показано темний бік виховання. Сучасним форматорам не можна забувати про те, що діти й молодь дедалі частіше «думають картинками».