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У Львові проведуть реколекції для спільнот глухих УГКЦ

19:33, 16 листопада 2018
Католицизм
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У Львові проведуть реколекції для спільнот глухих УГКЦ / news.ugcc.ua

Цьогорічні реколекції буде проводити отець францисканин Юстиніан Городечний. Організатором заходу є Центр душпастирства осіб з вадами слуху "Надія" УГКЦ, повідомляє "Католицький оглядач".

Починаючи з 2009 року, Центр здійснює  різні організаційні дії в напрямку інтеграції і воцерковлення глухих вірних у контексті пасторальної праці УГКЦ. Системна робота з лідерства глухих, освітні проекти, інтенсивні курси жестової мови  і міжнародні зустрічі сприяють поширенню і реалізації досвіду праці з нечуючими  Католицької Церкви в середовищі культури глухих в Україні.

Центр готує ще кілька пасторальних проектів, які допоможуть прояснити роль і місце глухої людини в Церкві.

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