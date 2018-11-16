У Львові проведуть реколекції для спільнот глухих УГКЦ

У Львові 24 листопада в приміщенні ФБФ УКУ відбудуться четверті реколекції для спільнот глухих УГКЦ.

Цьогорічні реколекції буде проводити отець францисканин Юстиніан Городечний. Організатором заходу є Центр душпастирства осіб з вадами слуху "Надія" УГКЦ, повідомляє "Католицький оглядач".

Починаючи з 2009 року, Центр здійснює різні організаційні дії в напрямку інтеграції і воцерковлення глухих вірних у контексті пасторальної праці УГКЦ. Системна робота з лідерства глухих, освітні проекти, інтенсивні курси жестової мови і міжнародні зустрічі сприяють поширенню і реалізації досвіду праці з нечуючими Католицької Церкви в середовищі культури глухих в Україні.

Центр готує ще кілька пасторальних проектів, які допоможуть прояснити роль і місце глухої людини в Церкві.