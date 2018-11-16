У Папському Латеранському університеті студенти вивчатимуть "науку про миротворчість"

Папа Римський заснував при Папському Латеранському університеті новий курс Науки про миротворчість.

Про це повідомляє «Сибірська католицька газета».

Папа Римський закликав академічне співтовариство слухати та розуміти реалії наших днів, вивчаючи спадщину великих цінностей, понять та інструментів, здатних зруйнувати згубні тенденції до ізоляції, закритості та логіки сили, які призводять до насильства та руйнувань.

Цінність примирення та справедливості, гарантії сталого розвитку, захист навколишнього середовища є сьогодні інструментами мирного вирішення конфліктів. Зі свого боку Церква «заслуговує довіри посередника»: вона покликана сприяти «рішенню проблем, пов'язаних із миром, злагодою, захистом творіння та життя, людськими та громадянськими правами».

Папа визначає задачу, що стоїть перед церковним академічним світом: втілювати Слово Боже для Церкви і для людства третього тисячоліття; при цьому важливо, щоб викладачі та студенти відчували себе паломниками, покликаними звіщати Благу Звістку всім народам, не бояться ризикувати та мріяти про мир для всіх людей і всіх народів.

Новий курс Науки про миротворчість при Латеранському університеті стане, за словами Папи, академічним шляхом, покликаним з'єднати богословський, філософський, юридичний, економічний та соціальний аспекти «у відповідність з критерієм між - і трансдисциплінарності».

По закінченні трирічного циклу та дворічного курсу спеціалізації випускники зможуть отримати, відповідно, наукові ступені бакалавра та ліценціата.