Папа Римський закликав священиків не ізолюватись від народу

Щоб бути євангелізаторами, необхідно завжди бути близькими з народом, ніколи не ізолюючись від нього.

На цьому наголосив Папа Римський, приймаючи 15 листопада спільноту Папської Латиноамериканської Колегії, складаючи разом з нею подяку Господу за 160 років діяльності цієї інституції, повідомляє Радіо Ватикану.

Глава Католицької Церкви вказав на існування необхідності в «будівничих стосунків та спільності», для чого важливо «почуватися в спільноті». «Почуття приналежності до священичої спільноти, в якій усі важливі не як збір осіб, що живуть разом, але з огляду на стосунки, які творять, спроможне пробудити й надихати процеси й динамізм, здатні виходити за межі часу», – сказав він, додавши: «Це почуття приналежності та вдячності допоможе вивільнити та креативно стимулювати оновлений місіонерський запал».

«Наш континент, – зауважив Папа, – зумів у своїй традиції та пам’яті збагнути певну дійсність: любов до Христа не може виявлятися по-іншому, ніж через участь у житті та долі наших народів, зокрема, через солідарність з найубогішими, страждаючими та нужденними».

Це вказує на те, що для того, аби бути євангелізаторами, щоб священиче життя з бігом часу залишалося плідним, необхідно «завжди бути близькими до життя» народу, ніколи не ізолюючись від нього.