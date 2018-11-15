Папа Римський заявив, що плітки - це форма тероризму
18:01, 15 листопада 2018Католицизм
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Папа Римський / REUTERS
Глава Римо-Католицької Церкви знову виступив проти пліток і розкритикував тих, хто їх розпускає.
Як повідомляє "Сегодня" з посиланням на "Associated Press", виступаючи на площі Святого Петра у Ватикані 14 листопада, Папа Римський нагадав віруючим про біблійну заповідь "не лжесвідчи", назвавши плітки одним із видів тероризму.
"Ми всі живемо, спілкуємося і постійно знаходимося на межі істини і брехні", – сказав він.
Франциск нагадав присутнім, що плітки "вбивають, тому що мова вбиває, як ніж".
"Пліткарі – терористи. Своїми мовами вони кидають бомбу і йдуть, а бомба, яку вони кинули, руйнує репутацію. Не забувайте, плітки вбивають", – заявив понтифік.
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