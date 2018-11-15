У Києві розкажуть про гуманітарні ініціативи Папи Римського для постраждалих внаслідок бойових дій

У суботу, 17 листопада, о 12.00, в прес-центрі інформаційної агенції «Інтерфакс-Україна» відбудеться прес-конференція на тему «Підсумки гуманітарної ініціативи Папи Римського Франциска «Папа для України»: яку допомогу отримали постраждалі внаслідок бойових дій?».

Як повідомили організатори, Папа Римський виділив 16 мільйонів євро - збори пожертв у всіх католицьких церквах Європи та його особистої пожертви, для надання допомоги жертвам війни на сході України.

Акція «Папа для України» проводилась під наглядом Дикастерії зі Сприяння цілісному людському розвитку Святого Престолу, яку очолює кардинал Пітер Тарксон. В Україні відповідальними за реалізацію гуманітарної ініціативи Папи стали єпископ Ян Собіло (протягом 2016-2017 років) та єпископ Едуард Кава (2017-2018 рр).

Учасниками конференції стануть: кардинал Пітер Тарксон, Префект ватиканського Дикастерію інтерального розвитку людини, Ватикан; архієпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський Нунцій в Україні; єпископ Едуард Кава, єпископ-помічник Львівської архідієцезії (керівник Технічого Секретаріату Акції «Папа для України» 2017-2018 рр); єпископ Ян Собіло, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії (очільний Технічного Комітету Акції «Папа для України» (2016-2017 рр).

*Дикастерія зі сприяння цілісному людському розвитку, яку очолює кардинал Пітер Тарксон, була заснована Папою Римським. Її мета – турбота Папи про страждання людей, в тому числі малозабезпечених, хворих та знедолених, біженців, мігрантів, жертв збройних конфліктів і стихійних лих, будь-яких форм рабства і тортур, безробітних і осіб без громадянства, маргіналізованих, ув'язнених, а також інших груп, чия гідність є загроженою.

З нагоди закінчення акції кардинал Тарксон відвідає Україну з 16 по 18 листопада. Кардинал зустрінеться з представниками державної влади, дипломатичного корпусу, з єрархами Української греко-католицької церкви та Римо-Католицької Церкви в України, з міжнародними та місцевими організаціями, які співпрацювали з акцією та молитиметься з католиками за мир в Україні. Також зустрінеться з журналістами під час прес-конференції та візьме участь у трапезі для потребуючих осіб в сестер Матері Терези з Калькутти, спілкуючись з гостями.