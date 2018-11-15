У Львові відкриють виставку, присвячену Папі Івану Павлу II і блаженному Владиславу Буковинському

У львівському центрі Шептицького 20 листопада о 15.00 відкриють виставку "Папа Іван Павло II і блаженний Владислав Буковинський: польські поборники свободи". Організаторами події є Інститут історії Церкви спільно з польським урядовим фондом "Pomoc Polakom na Wschodzie", повідомляє "Духовна велич Львова". *Владислав Буковинський (пол. Władysław Bukowiński; 22 грудня 1904, Бердичів – 3 грудня 1974, Караганда) – католицький священик, настоятель кафедральної парафії в Луцьку, в’язень ГУЛАГу, довголітній місійний душпастир Казахстану і цілої Середньої Азії, проповідник, блаженний Католицької церкви.

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