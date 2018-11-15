В Італії глава УГКЦ очолить поминальні заходи в 85-у річницю Голодомору

В Італії 18 листопада в 85-ті роковини Голодомору поминальні заходи у катедральному соборі Неаполя очолить Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, це вже вдруге УГКЦ в Італії, спільно з Італійською Церквою, під гаслом «Пам’ятати – Вчитися – Запобігти» відзначатиме річницю Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Уперше такий захід був проведений 26 листопада 2017 року в катедральному соборі Мілана.

У поминальній Літургії візьмуть участь представники дипломатичних відомств України в Італійській Республіці та при Апостольському Престолі.

На початку Богослужіння з привітальним словом звернеться кардинал Крешенціо Сепе, Архиєпископ Неаполя. Відтак буде зачитано список з іменами 85 дітей, жертв Голодомору.

З нагоди цих заходів архиєпархія Неаполя вирішила виставити для молитви і почитання мощі (кров) святого Януарія (San Gennaro, 305 р.). Відомо, що тричі на рік під час виймання закритого посуду, в якому зберігається кров, та розміщення його біля мощовика із головою Януарія, висохлі краплини крові стають рідкими – чудо святого Януарія.

Для вшанування жертв Голодомору південноіталійське місто Неаполь було обрано невипадково, адже тут легально проживає 9 тисяч, а в регіоні Кампанья – 44 тисячі українців.