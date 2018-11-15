Папа Римський нагадав католикам про покликання монахів

Чернецтво – це не акт героїзму; бути монахом означає уповати на Господа й перебувати поруч з тими, хто страждає, усвідомлюючи власну убогість.

Про це нагадав Папа Римський у спеціальному посланні до делегатів XXV Генеральної асамблеї Іспанської чернечого конференції, яка проходить в Мадриді, повідомляє Радіо Ватикану.

Перед сучасними чернецтвом стоїть завдання євангелізації нових поколінь, щоб вони відкривались на заклик Господа: потрібно заражати молодь «радістю Євангелія і приналежністю до Христа», відкриваючи перед нею нові шляхи вибору життєвого покликання. Присвячені Богу люди, зазначає Папа, покликані вершити справи милосердя, живучи «з Церквою і в Церкві», виходячи з усталених схем і зон комфорту; вони мають «бути ближчими до людських ситуацій страждання та розпачу», до людей, які очікують світла Євангелія.

«Часи змінилися, і наші відповіді мають бути іншими», – підкреслює Папа, закликаючи до нових форм організації.

У кінці послання Папа Римський закликає іспанських ченців і черниць «жити з відвагою, спрямовуючи погляд у майбутнє та постійно вслухаючись у голос Святого Духа».