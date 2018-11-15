У Римі на площі Святого Петра відкрили медичний пункт для бідних

На бажання Папи Франциска з нагоди ІІ Всесвітнього Дня Бідних 12 листопада на площі Святого Петра у Ватикані відкрито медичний пункт.

Його організувала Папська Рада сприяння новій євангелізації і він діє від 8-ої до 22-ої години, адже саме пізно ввечері, коли вже немає туристів, поблизу безпритульні шукають надійного притулку. Про це повідомляє Vatican News.

Вбогі можуть отримати тут безкоштовне медичне обстеження, зробити необхідні аналізи, пройти медичний огляд спеціалістів з різних галузей охорони здоров’я: кардіології, інфектології, дерматології, ревматології, гінекології, офтальмології, подології, загальної медицини. Йдеться про найрізноманітніші патології, від найпростіших, яким можна зарадити легко й швидко, до складних ситуацій, що вимагають госпіталізації.

Хворих приймають близько тридцяти лікарів-волонтерів, а відкриття медпункту стало можливим завдяки тісній співпраці медичних установ Ватикану та Італії, таких як «Карітас», «Червоний Хрест», Мальтійський Орден та інші. Вже від перших днів до медичного пункту поспішили не тільки римські безпритульні, але й чимало приїжджих, шукаючи не тільки тілесного оздоровлення, але й розради, слів підтримки, солідарності та християнської любові, повідомляє видання.