У Ватикані різдвяні ясла створять з альпійського піску.

Одним з авторів різдвяних ясел, які будуть встановлені на площі Святого Петра цього рокуі, буде російський скульптор Ілля Филимонцев. Піщані ясла вагою близько 700 тонн займуть 1300 кв. м., повідомляє Vatican News.

Усього в створенні скульптури будуть брати участь четверо художників. Крім Филимонцева, це Річард Варано з США, Сюзанна Руселер з Нідерландів і Радован Живни з Чехії. Першим етапом робіт стане зведення піщаної піраміди: вона буде готова у суботу 17 листопада. 19 чи 20 листопада буде реалізована захисна структура; роботи зі створення скульптур триватимуть приблизно до 5 грудня.

Матеріал для різдвяних ясел – пісок з Єзоло, що видобуваэться у свою чергу з Доломітових Альп.

22 листопада на площу Св. Петра буде доставлена різдвяна ялина з міста Порденоне. Окрасою ялинки займеться губернаторство Граду Ватикан. Опівдні 7 грудня Святіший Отець прийме на аудієнції делегації громад, які піднесли в дар різдвяну ялину, а в другій половині дня відбудеться церемонія відкриття ясел і запалювання вогнів на ялинці.

Демонтаж ясел розпочнеться 13 січня, у день завершення різдвяного періоду. Ясла знову перетворяться на пісок, а ялина буде передана підприємству, що спеціалізується на переробці деревини.