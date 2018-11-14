У березні наступного року Папа Римський відвідає Марокко

Папа Римський відвідає Марокко 30-31 березня 2019 року.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на главу прес-служби Ватикану Грега Берка.

Понтифік планує побувати у двох містах королівства – Рабаті та Касабланці.

Цю поїздку чекали від травня цього року, коли почесний консул Марокко при Святому Престолі заявив, що папський візит «відбудеться в наступні місяці». Спочатку передбачалося, що глава Римо-Католицької Церкви приїде в грудні в Марракеш з нагоди підписання всесвітніх пактів з міграції.

За звичаєм, папський візит відбудеться на запрошення глави держави – короля Мухаммеда VI і католицьких єпископів країни. Програма поїздки буде опублікована пізніше. Оскільки в січні Папа збирається побувати в Панамі, поїздка в Марокко стане його 27-м закордонним візитом.

Іслам є в Марокко державною релігією, її сповідує абсолютна більшість жителів країни. Конституція країни закріплює за монархом титул «вождя віруючих». Християни становлять близько 1% населення. Католики – а їх в Марокко налічується близько 50 тисяч – вихідці з країн Європи. У королівстві діють дві католицькі єпархії з центрами в Рабаті та Танжері.