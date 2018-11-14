Папа Римський нагадав, чого очікує Католицька Церква від науки

Папа Римський нагадав, що наука покликана відповісти на сучасні виклики.

Як повідомляє Радіо Ватикану, про це він говорив на приватній аудієнції наукового співтовариства Папської академії наук у повному складі, на пленарній сесії.

Папа Римський зазначив, що в минулому науковий світ «займав позицію незалежності та самодостатності, проявляючи недовіру до духовних і релігійних цінностей, сьогодні ж він виразно прийшов до усвідомлення дійсності світу і людини, які постійно ускладнюються».

Разом з тим, констатував Папа, з'явилися підстави для побоювань перед обличчям еволюції науки, яка «повертається спиною до блага людей і народів». У цьому контексті необхідний «відкритий діалог й уважне міркування», причому наукове співтовариство не має забувати про те, що воно є частиною суспільства, і «не вважати себе відокремленим і незалежним»: навпаки, воно має служити людській сім'ї і її цілісному розвитку. Плодами місії, здійснюваної наукою, може стати відповідь на такі виклики, як кліматичні зміни та ядерна загроза.

«Церква, - продовжив Папа, - не чекає від науки, що вона буде лише слідувати етичним принципам, неоцінимому спадку людського роду. Вона чекає позитивного служіння, яке разом зі святим Павлом VI ми можемо назвати милосердям знання».