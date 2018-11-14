Юлія Тимошенко відвідала собор Зарваницької Божої Матері УГКЦ

Юлія Тимошенко 13 листопада відвідала собор Зарваницької Божої Матері УГКЦ на Тернопільщині.

Про це політик повідомила на своїй сторінці у фейсбук.

"Сьогодні з самого ранку – Зарваниця.

Дуже люблю такі місця в Україні. Справжні, тихі, благословенні… Там почуваєшся як у долонях Богоматері.

Дорогу до цього невеличкого села на Тернопільщині знають сотні тисяч вірян різних конфесій. Хтось іде сюди, щоб помолитись Чудотворній іконі Матері Божої Зарваницької. Хтось прагне зцілитись у святому джерелі. Хтось відвідати «Український Єрусалим» – копію комплексу споруд Святої землі.

А для мене Зарваниця — це місце дива. Місце очищення і сокровенної молитви", - написала Тимошенко.