Юлія Тимошенко відвідала собор Зарваницької Божої Матері УГКЦ
00:30, 14 листопада 2018Католицизм
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Юлія Тимошенко відвідала собор Зарваницької Божої Матері УГКЦ / facebook.com/YuliaTymoshenko
Юлія Тимошенко 13 листопада відвідала собор Зарваницької Божої Матері УГКЦ на Тернопільщині.
Про це політик повідомила на своїй сторінці у фейсбук.
"Сьогодні з самого ранку – Зарваниця.
Дуже люблю такі місця в Україні. Справжні, тихі, благословенні… Там почуваєшся як у долонях Богоматері.
Дорогу до цього невеличкого села на Тернопільщині знають сотні тисяч вірян різних конфесій. Хтось іде сюди, щоб помолитись Чудотворній іконі Матері Божої Зарваницької. Хтось прагне зцілитись у святому джерелі. Хтось відвідати «Український Єрусалим» – копію комплексу споруд Святої землі.
А для мене Зарваниця — це місце дива. Місце очищення і сокровенної молитви", - написала Тимошенко.
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