У Ватикані створять службу з кібербулінга у соцмережах

Навесні 2019 року, як очікується, почне свою роботу Міжнародна спостережна служба з кібербулінга (International Observatory on cyberbullying, ICO).

Організація покликана протидіяти цькуванню дітей і підлітків в інтернеті, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на Vatican Insider.

Ініціативу, початок якої поклав Папа Франциск, просуває афільована з Ватиканом благодійна організація Scholas Occurrentes і Carolina Foundation — благодійний фонд пам'яті Кароліни Пиккьо (Carolina Picchio), першої в Італії жертви цькування в соцмережах, яка покінчила з собою у січні 2013 року.

Напередодні у Ватикані пройшла прес-конференція за участю Хосе Марія дель Коррал (José Maria del Corral), президентом фонду Scholas Occurrentes. За його словами, головні цілі нової організації — це «збір інформації з усього світу, вироблення конкретних пропозицій та просування державної політики по запобіганню цього явища».

Керівники благодійних організацій, зайнятих у реалізації нового проекту, нагадують про те, як 14-річна Кароліна Пиккьо незадовго до смерті написала у себе на сторінці у Facebook: «Біль від слів сильніше, ніж від саден. Я сподіваюся, надалі ви будете більш обережними в словах».

Паоло Пиккьо, батько дівчини, після її загибелі присвятив себе боротьбі з цькуванням серед підлітків. Він об'їздив понад 300 шкіл по всій Італії, зустрівся з десятками тисяч школярів, розповідаючи історію своєї дочки і намагаючись донести до своїх слухачів всю серйозність такого явища сучасної підліткової субкультури, як буллінг.

«Я хотів зробити її слова іконою», — зізнавався він.

Перше засідання Наукового комітету спостережної служби відбулося 8-10 листопада. З 15 листопада до 15 березня організації-учасники проекту планують провести глобальне дослідження, присвячене проблемі кібербулінга. Як очікується, в ньому візьмуть участь близько 10 тисяч підлітків з різних країн.

Нарешті, у квітні 2019 року пройде триденний конгрес, на якому і відбудеться офіційна презентація Міжнародної наглядової служби з кібербулінга.

Організатори заявляють, що в роботу нової структури будуть залучені понад 50 вищих навчальних закладів та представники урядів близько 30 країн, провідні світові інтернет-корпорації, телекомунікаційні агентства, викладацьке співтовариство, а також окремі сім'ї і учні, які будуть ділитися досвідом, інформацією, методиками і найбільш ефективними практиками у протидії цькування в інтернеті.