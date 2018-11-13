В УГКЦ випустили практичний посібник для проведення дитячих християнських таборів

Вже другий посібник нещодавно видала спільнота Василіянських аніматорів Івано-Франківська – "Інструкція для щастя" (по 10 Заповідях Божих) у співпраці з комісією у справах освіти і виховання УГКЦ та Івано-Франківської Архієпархії.

Посібник допоможе організовувати табори, катехитичні заняття, цікаві забави для дітей та "згуртовувати їх навколо Божої любові та істинного щастя", повідомляє "Католицький оглядач".

У книжці подана програма табору на 7 днів по Десяти Божих заповідях.

"Кожного дня, мандруючи табором, діти матимуть змогу відкривати нові острови у своїх серцях – Faith island, Family island, Kids island та ін. У цьому їм допоможуть цікаві катехизації з інтерактивними методами, сценки, ігри, пісні, банси, руханки, гуртки, естафети та квест. Поданий навіть запасний план Б, який ви зможете використати, якщо на таборі зранку до вечора дощитиме", - повідомили видавці.

У книжечці також є дві цікавинки – електронні посилання з QR-кодами для того, щоб правильно навчитися танцювати той чи інший банс або співати ту чи іншу пісню; а також фліп-бук – гортаючи книжечку ззаду наперед, можна побачити, як змінюється малюнок на краю сторінки.