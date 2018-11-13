Папа Римський нагадав християнським журналістам про їхню місію, необхідність позитивного ставлення до людини та професійної етики.

Про це він говорив у зверненні до учнів, випускників, керівництва та спонсорів Інституту з просування нових поколінь в публіцистиці – німецькій католицькій школі журналістики, заснованої п'ятдесят років тому, після Другого Ватиканського собору, повідомляє Радіо Ватикану.

«Спасибі за те, що ви говорите про прекрасні речі, які не з'являються на перших шпальтах, але в центрі яких знаходяться люди», - сказав Папа.

Християнські журналісти відрізняються «позитивним ставленням до людини та професійною етикою», нагадав Папа. Для них журналістика – це не просто робота, а місія та зобов'язання. Але і християни легко можуть впасти у пастку громадської думки і песимізму, який засліплює та паралізує: щоб уникнути цього ризику, необхідна парресія, підкреслив Папа, відвертість, що походить від Святого Духа і спонукає вірити, що істина Христова робить нас вільними.

«Бажаю вам продовжувати займатися журналістикою людей і журналістикою для людей», - сказав Папа Римський.