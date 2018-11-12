В Івано-Франківську презентували книгу про Гошівський монастир УГКЦ

У рамках виставки-презентації друкованої книжкової продукції «Сторінками української книги» 8 листопада у залі катедрального собору Святого Воскресіння в Івано-Франківську відбулася презентація книги «Гошівська обитель Богородиці на Ясній горі в Карпатах».

Участь у презентації взяли професор і редактор книги Микола Кугутяк, ігумен Гошівського монастиря о. Вінкентій Слободян, ЧСВВ, а також керівник видавництва «Манускрипт-Львів» Петро Мелень, повідомляє "Католицький оглядач".

«Чому світський університет займається роботами на церковну тематику? Це цілком природно, оскільки сам монастир існує понад 500 років і є пам’яткою духовної культури не лише України, а й усього світу. Працюючи над історичною книгою про Гошівський монастир, наші науковці здійснили велику роботу в архівах Кракова, Перемишля і Відня», - зазначив Микола Кугутяк, відкриваючи презентацію.

Отець Вінкентій Слободян висловив щиру подяку науковцям Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за роботу, яку вони здійснювали впродовж чотирьох років і додав, що вивчення історії монастирів допомагає будувати сучасність і зберігати свою ідентичність.

Пропонована увазі читачів книга «Гошівський монастир у писемних історичних джерелах XVI-XX століть» започатковує тритомне видання «Гошівська обитель Богородиці на Ясній горі в Карпатах». Вона містить українські рукописні пам’ятки, які написали гошівські ченці в XVII-XVIII ст. Рукописну спадщину становлять Гошівський монастирський літопис і «Поменник монастиря Гошівського Преображення Господнього року 1662 липня 11».

До першого тому включено понад 120 документів і матеріалів, переважну більшість із яких виявлено в останні роки у вітчизняних, австрійських і польських архівах та наукових бібліотеках. Вони розкривають маловивчені або невідомі сторінки історії Гошівської обителі. Книга написана для викладачів, студентів, науковців, учителів, учнів, церковників, а також усіх шанувальників історії рідного краю.