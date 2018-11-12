Папа Римський подарував Патріарху Ассирійської Церкви Сходу оливкову гілку

У Ватикані Папа Римський зустрівся з Патріархом Ассирійської Церкви Сходу Мар Гиваргисом III.

У ході бесіди понтифік дав високу оцінку роботі комісії з богословського діалогу між Католицькою Церквою й Ассирійською Церквою Сходу, повідомляє «Благовіст-Інфо».

«Я молюся про те, щоб ці праці дозволили нам наблизитися до тієї бажаної точки, коли ми зможемо разом приносити жертву Господню на одному вівтарі», – сказав він.

Голова Римської Церкви підніс Патріарху Гіваргісу символ миру – оливкову гілку, а предстоятель Ассирійської Церкви Франциску – підсвічник з кам'яним розп'яттям.

У рамках комісії дискусії ведуться за двома основним напрямкам: христологія та маріологія. Католицькі й ассірійські богослови обговорюють термін «Богородиця» (Несторій, вчення якого слідують ассірійці, називав Діву Марію «Христородицею»), а також співвідношення божественної та людської природи в Христі. У 1994 році була підписана спільна христологічна декларація: визнавши певні розбіжності в літургіці та дисципліні, дві Церкви заявили, що вони сповідують одну й ту ж віру.

Потім Папа і Патріарх помолилися в капелі апостольського палацу «Redemptoris Mater».

Католицькі й ассирійські ієрархи прочитали Євангеліє та молитву «Отче наш», а також піднесли особливі моління про християн Іраку та Сирії. Після цього члени ассирійської делегації проспівали традиційні співи арамейською мовою. На закінчення зустрічі Папа Римський і Патріарх Гіваргіс підписали спільну декларацію про становище гнаних християн.