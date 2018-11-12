Папа Римський у 100-річчя завершення Першої світової війни закликав припинити сучасні конфлікти

Папа Римський 11 листопада, в соту річницю завершення Першої світової війни закликав покласти край «конфліктам, які досі кровоточать у різних регіонах світу».

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

"Історична сторінка першого світового конфлікту є для всіх нас суворою пересторогою відкинути культуру війни та шукати всі законні способи для того, щоби покласти край конфліктам, які досі кровоточать у різних регіонах світу. Здається, ми нічого не вчимося. Молячись за жертв цієї жахливої трагедії, рішуче скажімо: інвестуймо у мир, а не у війну!", - сказав Папа Римський.

Як приклад для наслідування у цьому контексті, він запропонував постать святого Мартина Турсього, пам’ять якого вшановувалася того дня. Цей солдат розділив надвоє свою військову накидку, щоби зігріти вбогого.

"Нехай же цей жест людської солідарності вкаже всім нам шлях будування миру", – побажав Папа.