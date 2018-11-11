Ватикан зарахував до блаженних литовського мирянина Ордена білих Августинців

Мирянина Ордена білих Августинців Міхала Гедройца (літ. Міколас Гедрайтис), який жив у XV столітті у Великому Князівстві Литовському, затверджено блаженним.

Про це повідомляє "Литовський кур'єр" з посиланням на Vatican News.

«Нам дійсно залишається лише порадіти новому блаженному, який показав, що служіння Господу можливо у різних життєвих обставинах», – цитуються у повідомленні агентства новин Ватикану слова Кайшядрського єпископа Йонаса Іванаускаса.

Він зазначає, що це був чоловік, який ніс у своє оточення дар глибокої віри і духовного досвіду.

«Це був простий чоловік. Це свідчення того, що немає ні простих, ні надзвичайних людей, а просто є люди, які люблять Бога, люблять ближнього, служать Церкві, послідуючи, виконують Божу волю», – зазначив Й. Іванаускас.

Міхал Гедройц, прозваний Благословенним зважаючи на його благочестивий характер і аскетичний спосіб життя, народився в містечку Гедрайчаяй (нині Молетського району Литви), близько 1420 року, а помер 4 травня 1485 року в Кракові.

У литовських і польських єпархіях день літургійного поминання Міхала Гедройца — день його смерті 4 травня. Сучасники вважали його пророком і чудотворцем.

У 1544 році монах Йоан Арундиненс склав Житіє М. Гедройца з описом вчинених ним чудес (Vita beati Michaelis). Воно набуло популярності на рубежі XVI-XVII ст.

Досі у Литви було два праведника у статусі блаженних — Юргис Матулайтис (Георгій Матулєвич, Єжи Матулєвич) і Теофилюс Матульоніс.