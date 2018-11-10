Новий випуск католицького журналу «Verbum» присвятили європейським цінностям

У новому випуску журналу «Verbum» ідеться про відтінки, яких сьогодні набуває ідея Європи – не тільки в Україні, де ми дедалі гостріше відчуваємо причетність до європейської цивілізації, а й загалом на Старому континенті.

Про це повідомляє Католицький Медіа-центр.

Розпочинає випуск Паризька декларація – оприлюднений наприкінці минулого року спільний документ консервативних європейських інтелектуалів. Вони говорять про кризи й точки напруги, які бачать у європейській сучасності, та не обмежуються лише викриттям того, що вважають «хибною Європою».

Католицький погляд на Європу пропонує Олексій Браславець в огляді підходів до неї трьох Понтифіків: Йоана Павла ІІ, Бенедикта XVI і Франциска. Перспектива Святого Престолу завжди – навіть у справах, які можуть здатися нам насамперед політичними, – забарвлена думкою про «salus animarum», спасіння душ людських.

Паризька декларація тепло відгукується про традиційну освітню систему на західних землях, підкреслюючи недоліки її сучасної версії. Текст Максима Яременка про українське шкільництво XVI–XVIII століть показує, що європейські цінності й культурні коди, такі важливі для авторів Декларації, не були чужими й тут.