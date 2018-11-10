Приміщення Державного архіву Тернопільської області передадуть УГКЦ

Меморандум про співробітництво щодо завершальних робіт з облаштування будівлі Державного обласного архіву та передачі приміщення монастиря Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви укладений 7 листопада.

Згідно з домовленостями, облдержадміністрація до 1 лютого 2019 року завершує будову нового приміщення Державного архіву Тернопільської області, що розраховане на 1,5 млн одиниць матеріалів. Відтак з другої половини лютого розпочинає процедуру перевезення архівних документів, з подальшим переведенням сюди відповідного структурного підрозділу, повідомляє "Католицький оглядач".

Натомість з 25 березня 2019 року Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ розпочинає процедуру прийняття у користування приміщення монастиря, у якому на цей час функціонує обласний архів.

«Відколи Україна стала незалежною, жодна влада так і не спромоглася добудувати нове приміщення архіву. І лише зараз, за підтримки діючого Президента України, Уряду та голови Тернопільської облдержадміністрації вдається завершити цей довгобуд. Я вірю в те, що це буде один з найкращих архівів у нашій країні. Нехай Бог благословить цю справу», — зазначив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

Архикатедральний собор Української греко-католицької церкви — це пам’ятка національного значення. Келії та інші приміщення мають використовуватися за призначенням — для потреб духовних, освітніх, просвітництва, підкреслив голова облдержадміністрації Степан Барна.

«Приміщення, у якому на даний час зберігаються архівні матеріали нашої області, не відповідає належним вимогам. Саме тому ще у 1990 році був започаткований процес будівництва нового архіву. Наша спільна мета — відповідно до доручення Президента України спільно з Кабінетом Міністрів України — завершити будівництво цього об’єкту. Відтак протягом останніх двох років ми цілеспрямовано працювали у даному напрямку, — наголосив очільник області. — Сьогодні з державного та обласного бюджетів виділено 26 млн грн, що будуть спрямовані на завершення будівельної частини, а також придбання необхідного обладнання для ефективного функціонування архіву в Тернопільській області».